الجيش الإسرائيلي يقول إنه قصف هدفا تابعا لحزب الله قرب مستشفى رفيق الحريري

جولة للاعلاميين في مستشفى الساحل... ومديره أكد خلوّه من أي مظاهر عسكرية

جولة للاعلاميين في مستشفى الساحل... ومديره أكد خلوّه من أي مظاهر عسكرية

أدرعي الى الاعلاميين الذين يقومون بجولة في مستشفى الساحل: انتقلوا إلى الاماكن المحددة التي كشفنا عنها ولا تضيعوا وقتكم