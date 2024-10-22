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جولة للاعلاميين في مستشفى الساحل... ومديره أكد خلوّه من أي مظاهر عسكرية
أخبار لبنان
2024-10-22 | 05:12
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جولة للاعلاميين في مستشفى الساحل... ومديره أكد خلوّه من أي مظاهر عسكرية
نظمت إدارة مستشفى الساحل قبل ظهر اليوم، جولة تفقدية للإعلاميين في أرجائها، بهدف "دحض مزاعم وادعاءات الجيش الإسرائيلي أمس عن وجود أنفاق ومخابىء تحت مبناها الكائن على طريق المطار، تحتوي على ملايين الدولارات من العملات الورقية ومن الذهب".
وجال مدير المستشفى مازن علامة برفقة الإعلاميين في أقسام المستشفى للتأكد من خلوها من أي مظهر عسكري. وأبدى علامة قلقه من "إمكان حدوث كارثة انسانية في حال تم اغلاق المستشفى بسبب التهديدات الاسرائيلية، الامر الذي سيتسبب بوفاة الكثير من المرضى، لأن كل المستشفيات في لبنان ممتلئة".
ودعا علامة الجميع الى زيارة مستشفى الساحل والتحقق من كل أقسامها وغرفها وحتى خزنها للتحقق من خلوها من أي مظاهر عسكرية. ووصف التحذير الاسرائيلي بأنه "خبر صاعق وصادم". وقال: نحن مستشفى خاص معروف في كل لبنان ليس لنا اي انتماء حزبي ولا ديني بناها الدكتور فخري علامة منذ 42 عاما، ومن المستحيل ان يكون تحتها اي نفق او مخبأ"، مؤكدا أن "المستشفى مفتوح أمام كل من يريد التحقق من هذا الأمر".
وكان صاحب المستشفى النائب فادي علامة نفى في وقت سابق احتواءه على انفاق، مؤكدا أنه يعالج المرضى والجرحى.
أخبار لبنان
مستشفى الساحل
جولة
الجيش الإسرائيلي
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