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نقابة المستشفيات: نستنكر التهديدات التي تعرّض لها مستشفى الساحل

أخبار لبنان
2024-10-22 | 06:22
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نقابة المستشفيات: نستنكر التهديدات التي تعرّض لها مستشفى الساحل
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نقابة المستشفيات: نستنكر التهديدات التي تعرّض لها مستشفى الساحل

استنكرت نقابة المستشفيات في لبنان "التهديدات التي تعرض لها مستشفى الساحل المبنية على حجج لا تمت الى الواقع بصلة".

وناشدت النقابة في بيان، المجتمع الدولي مجددا اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ قرار إبعاد القطاع الصحي والمستشفيات بكل طواقمها العاملة مع المرضى عن الإعتداءات تطبيقاً  للقانون الدولي الذي ينص "على تأمين الحماية العامة وخصوصاً للمواقع المدنية وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيتي جنيف لعام 1977 ولاهاي لعام 1954".

وذكّرت أن "المستشفيات تحظى بحماية خاصة في اتفاقية جنيف الرابعة؛ إذ لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية التي تقدم الرعاية للجرحى والمرضى والعجائز والنساء، حيث يوجب القانون احترام هذه المستشفيات وحمايتها، وعدم التعرّض لها بالتهديد والوعيد. الى جانب  اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة  قانون ينص على أن منطقة المستشفى أو أي ملجأ مماثل لا ينبغي أن تكون هدفا للعملية العسكرية".

وقالت نقابة المستشفيات: "بناء على ذلك، لا يسمح أبدا بالهجمات العشوائية أو المستهدفة على المستشفيات والوحدات الطبية والعاملين الطبيين الذين يعملون بصفة إنسانية." 

وتمنت النقابة نجاح كل المساعي الآيلة الى وقف هذه الحرب وإحلال السلام في لبنان. 

أخبار لبنان

نقابة المستشفيات

التهديدات

مستشفى الساحل

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