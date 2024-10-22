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الحريق في أحراجِ الربوة لا يزال مشتعلاً ويقترب من المنازل..
أخبار لبنان
2024-10-22 | 06:34
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الحريق في أحراجِ الربوة لا يزال مشتعلاً ويقترب من المنازل..
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الحريق في أحراجِ الربوة لا يزال مشتعلاً ويقترب من المنازل..
لا يزالُ الحريقُ في أحراجِ الربوة مشتعلاً، بالقربِ من بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك حيث تجدد اليوم، بعدما كانت عناصرُ الدفاع المدني أهمدوه أمس.
وقد اتسعت رقعةُ النار بشكلٍ كبير، حيث تواجه عناصرُ الدفاع المدني صعوبة ًفي إهمادِ النار بسبب قوةِ الرياح ووُعورة المكان. والأهالي يناشدون المعنيين كون الحريق اقترب كثيرا من المنازل ويحاصرُ بعضَها.
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