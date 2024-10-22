بو صعب من مجلس النواب: برّي أكّد أنّه عندما تتوقف الحرب ستكون هناك دعوة لانتخاب رئيس

رأى النائب الياس بو صعب أن "هناك محاولة جديّة منذ زيارة المبعوث الأميركي الخاص للبنان آموس هوكشتاين بالأمس للوصول إلى وقف لإطلاق النار وفق الـ1701 وتطبيقه بحرفيته".



وأما بو صعب، من مجلس النواب، أن "تكون الجلسة المقبلة هي لانتخاب رئيس للجمهورية، مشيرا الى أن "رئيس مجلس النواب نبيه برّي أكّد أنّه عندما تتوقف الحرب ستكون هناك دعوة لانتخاب رئيس".



بدوره، اعتبر النائب جورج عدوان أن "مهما كانت الظروف والصعوبات يبقى الملجأ الوحيد هو المؤسسات وبناء الدولة ويجب أن نُحافظ على مجلس النواب ونظامه وإجراء الانتخابات كي نتمكّن من النّهوض بالبلد".



