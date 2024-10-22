البستاني يتوجه الى واشنطن لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي

توجه رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة البرلمانية النائب فريد البستاني الى واشنطن لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.



وقال: "انه في وسط الدمار والخراب والمجازر التي يواجهها لبنان، لا بد من التفكير والتخطيط والعمل على أن نكون جاهزين لليوم الذي يلي الحرب".



ورأى أن مآسي الحرب تزيد من معاناة اللبنانيين الذين كانوا يرزحون تحت وطأة أزمة اقتصادية غير مسبوقة وفراغ رئاسي يكربج عمل المؤسسات.



وأكد أنه من واجباتهم كمسؤولين أن يعملوا للمستقبل حتى في ظل أقسى الظروف، لأن لبنان لا بد أن يعود وينهض.