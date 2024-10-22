النبطية في مرمى القصف الإسرائيلي.. ومجزرة في حي كسار زعتر

بعد تهديدات اسرائيلية..سلسلة غارات على حوش صور

بعد تهديدات اسرائيلية..سلسلة غارات على حوش صور

التحام في البرّ وقصف صاروخي..هكذا تبدو المواجهة اليوم بين حزب الله والجيش الاسرائيلي