الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أدرعي: تحذير إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في الغبيري

أخبار لبنان
2024-10-22 | 07:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أدرعي: تحذير إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في الغبيري
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أدرعي: تحذير إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في الغبيري

توجّه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية افيخاي ادرعي الى "جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المبنييْن المحدديْن في الخريطة المرفقة وتلك المجاورة لها في الغبيري".

وقال "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها جيش اسرائيل على المدى الزمني القريب".

واضاف "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".
 
 
 

أخبار لبنان

تحذير

السكان

المتواجدين

منطقة

الضاحية

الجنوبية

وتحديدًا

الغبيري

LBCI التالي
جعجع: النواب الذين لم يساهموا بتأمين نصاب جلسة اليوم خذلوا الشعب اللبناني
بعد تهديدات اسرائيلية..سلسلة غارات على حوش صور
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-10-15

أدرعي: تحذير الى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا حارة حريك..

LBCI
خبر عاجل
2024-10-17

الجيش اللبناني: اليوم ما بين الساعة 9.00 والساعة 13.00 ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الغبيري – الضاحية الجنوبية

LBCI
أمن وقضاء
2024-10-20

أدرعي: إنذار لسكان الضاحية الجنوبية والبقاع

LBCI
أخبار لبنان
2024-10-19

أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:34

إصابات طفيفة لـ 3 مسعفين من الصليب الأحمر خلال عملية إنقاذ في النبطية

LBCI
أخبار لبنان
08:17

باسيل: التيار ليس بوضع تحالف مع الحزب والحرب بدأت بهجوم حزب الله على إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
07:47

لجنة التنسيق اللبنانيّة - الكندية في رسالة الى وزيرة خارجية كندا: آن أوان تحرير لبنان واستعادة السّيادة

LBCI
أخبار لبنان
07:46

مركز العلوم الاجتماعية للأبحاث التطبيقية: المساعدات ضرورية ولكن بناء دولة تحمي الحقوق هو الأولوية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-09-24

"خلص العمر"... نادين الراسي تتفاعل مع التطورات في لبنان بكلمات مؤثرة (صورة)

LBCI
آخر الأخبار
01:40

الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يفرض حصارا على النازحين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة

LBCI
أخبار لبنان
03:22

هكذا تبدو الصورة من معبر المصنع الحدودي

LBCI
أخبار دولية
03:26

وزير خارجية اسرائيل: يمكن أن يصبح لبنان جزءا من دائرة التطبيع مع إسرائيل إذا تم تحقيق التطبيع مع السعودية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:34

إصابات طفيفة لـ 3 مسعفين من الصليب الأحمر خلال عملية إنقاذ في النبطية

LBCI
أخبار لبنان
07:35

مسؤول العلاقات الإعلامية بحزب الله: نعلن مسؤوليتنا عن استهداف منزل نتنياهو والقرض الحسن تحسبت لهذا اليوم

LBCI
آخر الأخبار
06:56

الداخل الاسرائيلي يغلي..اليكم أبرز التطورات الميدانية

LBCI
أخبار لبنان
06:55

بعد تهديدات اسرائيلية..سلسلة غارات على حوش صور

LBCI
أخبار لبنان
06:54

النبطية في مرمى القصف الإسرائيلي.. ومجزرة في حي كسار زعتر

LBCI
أخبار لبنان
06:53

التحام في البرّ وقصف صاروخي..هكذا تبدو المواجهة اليوم بين حزب الله والجيش الاسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
06:49

كاميرا الـLBCI تجول في طوابق وأقسام "مستشفى الساحل" المهدّد

LBCI
أخبار لبنان
06:39

بو صعب من مجلس النواب: برّي أكّد أنّه عندما تتوقف الحرب ستكون هناك دعوة لانتخاب رئيس

LBCI
أخبار لبنان
06:00

جهاد سعادة: الأضرار التي لحقت بمستشفى رفيق الحريري جسيمة ومستمرون بالعمل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
14:03

الجيش الإسرائيلي: حزب الله يحتفظ بمئات الملايين من الدولارات تحت مستشفى الساحل في حارة حريك

LBCI
خبر عاجل
15:10

الجيش الإسرائيلي يحذر سكان هذه المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت...

LBCI
أخبار لبنان
17:06

المشهد من منطقة الأوزاعي التي قصفت للمرة الأولى...ولحظة "الضربة الثانية" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
04:33

أدرعي الى الاعلاميين الذين يقومون بجولة في مستشفى الساحل: انتقلوا إلى الاماكن المحددة التي كشفنا عنها ولا تضيعوا وقتكم

LBCI
خبر عاجل
14:58

متحدث بإسم الجيش الإسرائيلي: إسرائيل لن تضرب مستشفى في بيروت والذي تقول إن حزب الله لديه مخبأ أموال فيه

LBCI
أخبار لبنان
07:06

أدرعي: تحذير إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في الغبيري

LBCI
خبر عاجل
14:29

الجيش الإسرائيلي يعلن أنه سيشن ضربات جديدة ضد حزب الله في لبنان خلال الساعات المقبلة

LBCI
خبر عاجل
14:42

مدير مستشفى الساحل اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت يعلن إخلاء المستشفى وينفي الإدعاءات بوجود مخبأ للأموال تابع لحزب الله أسفله ويدعو الجيش اللبناني للزيارة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More