أدرعي: تحذير إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في الغبيري

توجّه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية افيخاي ادرعي الى "جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المبنييْن المحدديْن في الخريطة المرفقة وتلك المجاورة لها في الغبيري".



وقال "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها جيش اسرائيل على المدى الزمني القريب".



واضاف "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".