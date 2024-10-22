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باسيل: التيار ليس بوضع تحالف مع الحزب والحرب بدأت بهجوم حزب الله على إسرائيل
أخبار لبنان
2024-10-22 | 08:17
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باسيل: التيار ليس بوضع تحالف مع الحزب والحرب بدأت بهجوم حزب الله على إسرائيل
أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن "التيار الحر اليوم ليس في وضع تحالف مع حزب الله والأخير أضعف نفسه وخسرنا قوة لبنان، واختلفنا معه على موضوع إسناد غزة".
وحمّل باسيل، في حديث لـ"الحدث"، "حزب الله الخطأ الاستراتيجي بسياسة وحدة الساحات "، معتبرا أن "حزب الله أسقط عن لبنان حجة الدفاع عن النفس بإسناد غزة وعلى إيران أن تحارب إسرائيل مباشرة وليس عبر طرف آخر".
واعتبر باسيل أن "حزب الله أخطأ حين عمل على وحدة البيت الشيعي على حساب البيت اللبناني والحرب القائمة بدأت بهجوم حزب الله على إسرائيل لبنان أمام خطر فتنة داخلية وخطر وجودي".
وراى باسيل أن "لبنان يواجه خطر التقسيم وقائد الجيش لا يملك مشروعا للبنان ولا يجمع اللبنانيين".
وقال: "طرحت على رئيس مجلس النواب نبيه بري أسماء عدة لرئاسة الجمهورية وليس مرشحا واحدا".
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