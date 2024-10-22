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o
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o
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63 شهيدا و234 جريحا حصيلة الغارات الاسرائيلية يوم أمس
أخبار لبنان
2024-10-22 | 10:14
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63 شهيدا و234 جريحا حصيلة الغارات الاسرائيلية يوم أمس
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة، "أن الغارات الإسرائيلية على لبنان ليوم أمس الإثنين 21 تشرين الأول 2024 أسفرت عن الحصيلة التفصيلية التالية:
- الجنوب: 24 شهيدا و85 جريحا
- النبطية: 3 شهداء و21 جريحا
- البقاع: 7 شهداء و5 جرحى
- بعلبك الهرمل: 11 شهيدا و63 جريحا
- جبل لبنان: 18 شهيدا و60 جريحا
وهو ما يؤدي إلى الحصيلة الإجمالية التالية ليوم أمس: 63 شهيدا وإصابة 234 بجروح.
وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان حتى يوم أمس إلى 2546، والجرحى إلى 11862.
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