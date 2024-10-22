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نقابة اصحاب المستشفيات: تهديد مستشفى الساحل مبني على حجج لا تمت للواقع بصلة

أخبار لبنان
2024-10-22 | 10:19
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نقابة اصحاب المستشفيات: تهديد مستشفى الساحل مبني على حجج لا تمت للواقع بصلة
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نقابة اصحاب المستشفيات: تهديد مستشفى الساحل مبني على حجج لا تمت للواقع بصلة

استنكرت نقابة اصحاب المستشفيات في لبنان "التهديدات التي تعرض لها مستشفى الساحل المبنية على حجج لا تمت الى الواقع بصلة"، مناشدة "المجتمع الدولي مجددا، اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ قرار إبعاد القطاع الصحي والمستشفيات بكل طواقمها العاملة مع المرضى عن هذه الإعتداءات تطبيقا للقانون الدولي الذي ينص على تأمين الحماية العامة وخصوصا للمواقع المدنية وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيتي جنيف لعام 1977 ولاهاي لعام 1954".

ووجهت النقابة في بيان، "التحية والشكر الكبير للوحدات الطبية والتمريضية والإدارية، وكل العاملين الصحيين الذين يثبتون في كل محنة وخطر يحدقان بالوطن شجاعة كبيرة يحتذى بها، وإنسانية فائقة مشّرفة تستحق الفخر بها، مع كل ما يبذلونه من تضحيات ووقوفهم دائما في الخطوط الأمامية بدون اي تردد رغم كل الظروف الصعبة".

وذكرت بأن "المستشفيات تحظى بحماية خاصة في اتفاقية جنيف الرابعة"، مشددة على أنه "لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية التي تقدم الرعاية للجرحى والمرضى والعجائز والنساء، حيث يوجب القانون احترام هذه المستشفيات وحمايتها، وعدم التعرّض لها بالتهديد والوعيد. الى جانب اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قانونا ينص على أن منطقة المستشفى أو أي ملجأ مماثل لا ينبغي أن تكون هدفا للعملية العسكرية".

وقالت: "بناء على ذلك، لا يسمح أبدا بالهجمات العشوائية أو المستهدفة على المستشفيات والوحدات الطبية والعاملين الطبيين الذين يعملون بصفة إنسانية."

وتمنت النقابة "نجاح كل المساعي الآيلة الى وقف هذه الحرب وإحلال السلام في لبنان".

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