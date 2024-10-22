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بوحبيب بعد لقائه نظيره الإيطالي: وقف إطلاق النار بوابة إلزامية لأي حلول سياسية وديبلوماسية
أخبار لبنان
2024-10-22 | 10:30
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بوحبيب بعد لقائه نظيره الإيطالي: وقف إطلاق النار بوابة إلزامية لأي حلول سياسية وديبلوماسية
أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، بعد لقائه نظيره الإيطالي أنطونيو تياني، في مدينة بيسكارا الإيطالية، قبل مشاركته في الاجتماع الوزاري للدول الصناعية السبع، "ألا صوت يعلو فوق صوت المطالبة بوقف إطلاق النار كبوابة الزامية لأي حلول سياسية وديبلوماسية".
وشكر بوحبيب لـ"إيطاليا تضحياتها ومساهمتها في اليونيفيل". وقال: "نتمسك بدورها، وندين أي اعتداء على العاملين في القوات الدولية ومقراتها، مما قد يشكل جريمة حرب". كما ثمن "المواقف السياسية الإيطالية الداعمة للاستقرار والهدوء في لبنان والمنطقة والمساعدات الإنسانية الجديدة التي ستعلن عنها لمساعدة المدنيين"،
وأضاف: "وضعني نظيري الإيطالي في أجواء وانطباعات زيارته بالأمس إلى إسرائيل، ونظرة إيطاليا لوقف الحرب وبدء المفاوضات من أجل استقرار دائم على الحدود اللبنانية الجنوبية".
وتابع: "لا صوت يعلو فوق صوت المطالبة بوقف إطلاق النار كبوابة الزامية لأي حلول سياسية ويدبلوماسية".
أكد على أن "إطار الحل موجود في القرار ١٧٠١، الذي يتطلب التزاما إسرائيليا بمندرجاته يلاقي الموقف اللبناني المرحب والمتمسك بهذا القرار".
ولفت الى أن "نظيره الإيطالي على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية ومساعدة الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها الرسمية".
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