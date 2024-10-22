الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
8
o
الجنوب
20
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
8
o
الجنوب
20
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ياسين: لبنان يحتاج إلى 250 مليون دولار شهريًا للتعامل مع أزمة النازحين
أخبار لبنان
2024-10-22 | 12:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ياسين: لبنان يحتاج إلى 250 مليون دولار شهريًا للتعامل مع أزمة النازحين
أعلن وزير البيئة ورئيس اللجنة الوطنية للطوارىء ناصر ياسين اليوم الثلاثاء أن لبنان يحتاج إلى 250 مليون دولار شهريًا لمساعدة ما يربو على مليون نازح بسبب الهجمات الإسرائيلية، وذلك قبل مؤتمر يعقد يوم الخميس في باريس لحشد الدعم للبنان.
وأشار لرويترز إلى أن تعامل الحكومة، بدعم من مبادرات محلية ومساعدات دولية، لم يغط سوى 20 بالمئة من احتياجات نحو 1.3 مليون نازح يقيمون حاليًا في مبان عامة أو مع أقاربهم.
وقال ياسين إن هذه الاحتياجات من المرجح أن تتزايد إذ تدفع موجات الغارات الجوية اليومية المزيد من الناس إلى مغادرة منازلهم بينما تبذل الحكومة اللبنانية جهودًا لإيجاد سبل لإيوائهم.
وأوضح أننا بحاجة إلى 250 مليون دولار شهريًا لتغطية تكاليف الخدمات الأساسية من الغذاء والمياه والصرف الصحي والتعليم للنازحين.
وقال ياسين: "نعمل على تحويل أي شيء، أي مبنى عام. هناك الكثير الذي يتعين القيام به".
وأضاف: "نحتاج إلى وقف لإطلاق النار اليوم ونحتاج من كل فرد في المجتمع الدولي ولو لمرة واحدة أن يتحلى بالشجاعة الكافية ليقول ما يحدث"، مشيرًا إلى أنه سيشدد على هذه الرسالة في باريس.
ولفت إلى أن "هناك دولة عضو في الأمم المتحدة تشن حربًا على دولة صغيرة بأكثر الطرق عدوانية التي شهدناها في تاريخ لبنان. يجب أن تكون هذه هي الرسالة".
وكشف أن حجم الأضرار التي لحقت بلبنان جراء الهجمات الإسرائيلية يقدر بمليارات الدولارات.
وقال: "لقد فجرت قرى بأكملها على الحدود في الأيام القليلة الماضية، بالإضافة إلى مؤسسات عامة ومرافق للمياه ومحطات ضخ ومستشفيات كل هذا بحاجة إلى إعادة بنائه".
أخبار لبنان
لبنان
يحتاج
مليون
دولار
شهريًا
للتعامل
النازحين
التالي
زيارة هوكشتاين إلى بيروت ليست يتيمة (الجمهورية)
خالد نزهة لـ"الأنباء" الكويتية: الحركة في المطاعم تراجعت بنسبة 90%
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-08-09
ياسين لـ"رويترز": في حال نشوب حرب..لبنان سيحتاج إلى 100 مليون دولار شهريًا
أخبار لبنان
2024-08-09
ياسين لـ"رويترز": في حال نشوب حرب..لبنان سيحتاج إلى 100 مليون دولار شهريًا
0
خبر عاجل
2024-10-01
ميقاتي ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان يطلقان نداءً عاجلًا لجمع 426 مليون دولار للتعامل مع الأزمة الإنسانية الحالية
خبر عاجل
2024-10-01
ميقاتي ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان يطلقان نداءً عاجلًا لجمع 426 مليون دولار للتعامل مع الأزمة الإنسانية الحالية
0
موضة وجمال
2024-10-15
هدى ومنى قطان تتبرعان بنصف مليون دولار تتضامناً مع اللبنانيين والفلسطينيين
موضة وجمال
2024-10-15
هدى ومنى قطان تتبرعان بنصف مليون دولار تتضامناً مع اللبنانيين والفلسطينيين
0
أخبار لبنان
2024-10-15
ياسين من بكركي: عدد النازحين بلغ نحو مليون ومئتي ألف وقد يرتفع إذا ما توسعت الحرب
أخبار لبنان
2024-10-15
ياسين من بكركي: عدد النازحين بلغ نحو مليون ومئتي ألف وقد يرتفع إذا ما توسعت الحرب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:48
مولوي: نلاحق مطلقي الشائعات... والمعطيات لا توحي بحرب أو فتنة داخلية
أخبار لبنان
14:48
مولوي: نلاحق مطلقي الشائعات... والمعطيات لا توحي بحرب أو فتنة داخلية
0
خبر عاجل
14:31
انذار من أدرعي الى سكان الضاحية الجنوبية...
خبر عاجل
14:31
انذار من أدرعي الى سكان الضاحية الجنوبية...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
الصناعة الغذائية اللبنانية... رسالة صمود في وجه التحديات
تقارير نشرة الاخبار
14:09
الصناعة الغذائية اللبنانية... رسالة صمود في وجه التحديات
0
أمن وقضاء
14:06
غارات إسرائيلية عنيفة طالت الهرمل وبعلبك والبزالية... هذه آخر المستجدات في المنطقة
أمن وقضاء
14:06
غارات إسرائيلية عنيفة طالت الهرمل وبعلبك والبزالية... هذه آخر المستجدات في المنطقة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
14:42
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل نائب قائد الكتيبة 9308 الإسرائيلية في قتال بجنوب لبنان
خبر عاجل
14:42
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل نائب قائد الكتيبة 9308 الإسرائيلية في قتال بجنوب لبنان
0
خبر عاجل
00:33
المقاومة الإسلامية: قصفنا قبة نيريت في ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية
خبر عاجل
00:33
المقاومة الإسلامية: قصفنا قبة نيريت في ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية
0
فنّ
11:04
بعد التصعيد في لبنان ... كارول سماحة في تصريح ناري: "جبناء"
فنّ
11:04
بعد التصعيد في لبنان ... كارول سماحة في تصريح ناري: "جبناء"
0
خبر عاجل
14:31
انذار من أدرعي الى سكان الضاحية الجنوبية...
خبر عاجل
14:31
انذار من أدرعي الى سكان الضاحية الجنوبية...
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:12
في قمة بريكس... روسيا تخطط لهزيمة الدولار
أخبار دولية
14:12
في قمة بريكس... روسيا تخطط لهزيمة الدولار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
الصناعة الغذائية اللبنانية... رسالة صمود في وجه التحديات
تقارير نشرة الاخبار
14:09
الصناعة الغذائية اللبنانية... رسالة صمود في وجه التحديات
0
أمن وقضاء
14:06
غارات إسرائيلية عنيفة طالت الهرمل وبعلبك والبزالية... هذه آخر المستجدات في المنطقة
أمن وقضاء
14:06
غارات إسرائيلية عنيفة طالت الهرمل وبعلبك والبزالية... هذه آخر المستجدات في المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
الـLBCI من الشوف تنقل صورة مساندة الشعب للشعب
تقارير نشرة الاخبار
14:03
الـLBCI من الشوف تنقل صورة مساندة الشعب للشعب
0
أخبار دولية
13:58
الإمارات معك يا لبنان للأسبوع الثاني على التوالي... إقبال كثيف وتمديد للحملة
أخبار دولية
13:58
الإمارات معك يا لبنان للأسبوع الثاني على التوالي... إقبال كثيف وتمديد للحملة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
من رب ثلاثين الى بلدة الطيبة فالمشرفة... هكذا يبدو الميدان الجنوبي
تقارير نشرة الاخبار
13:57
من رب ثلاثين الى بلدة الطيبة فالمشرفة... هكذا يبدو الميدان الجنوبي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
جلسة إنتخاب اللجان من دون نصاب واعتماد سابقة للتمديد لها
تقارير نشرة الاخبار
13:56
جلسة إنتخاب اللجان من دون نصاب واعتماد سابقة للتمديد لها
0
أمن وقضاء
13:54
على الرغم من الإستهداف الإسرائيلي لنقطة المصنع... النزوح باتجاه سوريا مستمر
أمن وقضاء
13:54
على الرغم من الإستهداف الإسرائيلي لنقطة المصنع... النزوح باتجاه سوريا مستمر
0
أمن وقضاء
13:45
النبطية تعرضت لقصف عنيف بعد الظهر... هكذا تبدو الصورة من الجنوب
أمن وقضاء
13:45
النبطية تعرضت لقصف عنيف بعد الظهر... هكذا تبدو الصورة من الجنوب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
17:06
المشهد من منطقة الأوزاعي التي قصفت للمرة الأولى...ولحظة "الضربة الثانية" (فيديو)
أخبار لبنان
17:06
المشهد من منطقة الأوزاعي التي قصفت للمرة الأولى...ولحظة "الضربة الثانية" (فيديو)
2
أخبار لبنان
04:33
أدرعي الى الاعلاميين الذين يقومون بجولة في مستشفى الساحل: انتقلوا إلى الاماكن المحددة التي كشفنا عنها ولا تضيعوا وقتكم
أخبار لبنان
04:33
أدرعي الى الاعلاميين الذين يقومون بجولة في مستشفى الساحل: انتقلوا إلى الاماكن المحددة التي كشفنا عنها ولا تضيعوا وقتكم
3
خبر عاجل
14:31
انذار من أدرعي الى سكان الضاحية الجنوبية...
خبر عاجل
14:31
انذار من أدرعي الى سكان الضاحية الجنوبية...
4
أخبار لبنان
07:06
أدرعي: تحذير إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في الغبيري
أخبار لبنان
07:06
أدرعي: تحذير إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في الغبيري
5
خبر عاجل
16:16
مصدر أمني رفيع المستوى لرويترز: استشهاد 3 على الأقل وإصابة العشرات في غارة إسرائيلية على حي في بيروت قرب مستشفى حكومي رئيسي
خبر عاجل
16:16
مصدر أمني رفيع المستوى لرويترز: استشهاد 3 على الأقل وإصابة العشرات في غارة إسرائيلية على حي في بيروت قرب مستشفى حكومي رئيسي
6
خبر عاجل
07:26
مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف: المقاومة الاسلامية تعلن مسؤوليتها الكاملة والتامة والحصرية عن عملية قيساريا واستهداف منزل مجرم الحرب نتنياهو و"إن لم تصل اليك أيدينا في المرة السابقة فإن بيننا وبينك الأيام والليالي والميدان"
خبر عاجل
07:26
مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف: المقاومة الاسلامية تعلن مسؤوليتها الكاملة والتامة والحصرية عن عملية قيساريا واستهداف منزل مجرم الحرب نتنياهو و"إن لم تصل اليك أيدينا في المرة السابقة فإن بيننا وبينك الأيام والليالي والميدان"
7
خبر عاجل
16:58
مشاهد من الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الغارات التي استهدفتها (فيديو)
خبر عاجل
16:58
مشاهد من الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الغارات التي استهدفتها (فيديو)
8
أخبار لبنان
17:53
حزبُ الله نشر مشاهدَ من عمليةِ استهدافِه تجمّعًا لجنودِ جيشِ العدو الإسرائيليّ قربَ موقع راميا
أخبار لبنان
17:53
حزبُ الله نشر مشاهدَ من عمليةِ استهدافِه تجمّعًا لجنودِ جيشِ العدو الإسرائيليّ قربَ موقع راميا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More