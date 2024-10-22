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ياسين: لبنان يحتاج إلى 250 مليون دولار شهريًا للتعامل مع أزمة النازحين

أخبار لبنان
2024-10-22 | 12:04
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ياسين: لبنان يحتاج إلى 250 مليون دولار شهريًا للتعامل مع أزمة النازحين
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ياسين: لبنان يحتاج إلى 250 مليون دولار شهريًا للتعامل مع أزمة النازحين

أعلن وزير البيئة ورئيس اللجنة الوطنية للطوارىء ناصر ياسين اليوم الثلاثاء أن لبنان يحتاج إلى 250 مليون دولار شهريًا لمساعدة ما يربو على مليون نازح بسبب الهجمات الإسرائيلية، وذلك قبل مؤتمر يعقد يوم الخميس في باريس لحشد الدعم للبنان.

وأشار لرويترز إلى أن تعامل الحكومة، بدعم من مبادرات محلية ومساعدات دولية، لم يغط سوى 20 بالمئة من احتياجات نحو 1.3 مليون نازح يقيمون حاليًا في مبان عامة أو مع أقاربهم.

وقال ياسين إن هذه الاحتياجات من المرجح أن تتزايد إذ تدفع موجات الغارات الجوية اليومية المزيد من الناس إلى مغادرة منازلهم بينما تبذل الحكومة اللبنانية جهودًا لإيجاد سبل لإيوائهم.

وأوضح أننا بحاجة إلى 250 مليون دولار شهريًا لتغطية تكاليف الخدمات الأساسية من الغذاء والمياه والصرف الصحي والتعليم للنازحين.

وقال ياسين: "نعمل على تحويل أي شيء، أي مبنى عام. هناك الكثير الذي يتعين القيام به".

وأضاف: "نحتاج إلى وقف لإطلاق النار اليوم ونحتاج من كل فرد في المجتمع الدولي ولو لمرة واحدة أن يتحلى بالشجاعة الكافية ليقول ما يحدث"، مشيرًا إلى أنه سيشدد على هذه الرسالة في باريس.

ولفت إلى أن "هناك دولة عضو في الأمم المتحدة تشن حربًا على دولة صغيرة بأكثر الطرق عدوانية التي شهدناها في تاريخ لبنان. يجب أن تكون هذه هي الرسالة".

وكشف أن حجم الأضرار التي لحقت بلبنان جراء الهجمات الإسرائيلية يقدر بمليارات الدولارات.

وقال: "لقد فجرت قرى بأكملها على الحدود في الأيام القليلة الماضية، بالإضافة إلى مؤسسات عامة ومرافق للمياه ومحطات ضخ ومستشفيات كل هذا بحاجة إلى إعادة بنائه".

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