بو حبيب من بيسكارا: نريد وقفًا فوريًا لإطلاق النار وتنفيذ الـ1701

أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب أمام الإجتماع الوزاري للدول الصناعية السبع في بيسكارا - إيطاليا أننا "اليوم نريد، وقبل كل شيء وقفًا فوريًا لإطلاق النار، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بكل مندرجاته، وذلك يعني ما يلي: انسحاب إسرائيل من كل الأراضي التي احتلتها خلال عدوانها الأخير، وعودتها الى جانبها من الحدود اللبنانية المعترف بها دوليًا، وفقًا لاتفاقية الهدنة لعام ١٩٤٩ الموقعة برعاية الأمم المتحدة".



وأشار إلى أننا "نريد أيضًا إعادة إعمار ما تهدم، واستصلاح الأراضي الزراعية الملوثة بالفوسفور الأبيض ومخلفات الحرب في لبنان من أجل تأمين مقومات الحياة الكريمة والآمنة بمساعدة الدول الشقيقة والصديقة".



وقال: "قدمنا لكم في كلمتنا اليوم خارطة طريق لحلول مستدامة تؤمن الهدوء والاستقرار على حدودنا الجنوبية، وتسمح للبنان وشعبه بالعيش في هدوء وسلام، مع التذكير بأن على رأس أولوياتنا وقف سفك الدماء، والدمار، وتأجيج الحقد".