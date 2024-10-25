مكاري: اغتيال إسرائيل لثلاثة صحافيين جريمة حرب

ندّد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري باستشهاد ثلاثة صحافيين في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامتهم في جنوب لبنان.



ووصف ذلك بـ"جريمة حرب".



وكتب مكاري على منصة أكس: "انتظر العدو الاسرائيليّ استراحة الصحافيين الليلية، لكي يغدر بهم في منامهم هذا اغتيال، بعد رصد وتعقب، عن سابق تصور وتصميم."



وأضاف: "كان في المكان 18 صحافيًا يمثلون سبع مؤسسات إعلامية. هذه جريمة حرب."

