خروج معبر حدودي ثان بين لبنان وسوريا على الخدمة إثر غارة اسرائيلية

تسبّبت غارة إسرائيلية استهدفت الجانب السوريّ من الحدود مع شرق لبنان بقطع معبر حدوديّ بين البلدين، وفق ما أفاد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، ليصبح بذلك المعبر الثاني المقطوع من إجمالي ثلاث رئيسية.



وقال حمية: "خرج معبر القاع على الخدمة، بعد غارة اسرائيلية في الأراضي السورية، على بعد مئات الأمتار من مكتب الأمن السوريّ" في المعبر المعروف من الجانب السوريّ باسم جوسيه.



وأوضح أنّ الغارة قطعت الطريق أمام حركة السيارات والشاحنات، ليبقى بذلك معبر واحد رئيسي بين البلدين قيد الخدمة.

