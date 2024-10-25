الأبيض: وثّقنا الاعتداءات الاسرائيلية عبر تقرير موجود على الموقع سنتشاركها مع المجتمع الدوليّ

دعا وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض المجتمع الدوليّ إلى تحمّل مسؤولياته في تطبيق القانون الدوليّ والتأكد من عدم ارتكاب الفظاعات في العدوان الإسرائيليّ على لبنان.



وشدد في مؤتمر صحافيّ على ضرورة أن يحاسب المجتمع الدوليّ وألّا يكتفي بالستنكارات.



وأعلن أنّ الوزارة وثّقت الاعتداءات الاسرائيلية عبر تقرير موجود على موقع وزارة الصحة العامة وأنها ستشاركها مع المجتمع الدوليّ.



وأوضح أنّ الاستهدافات تشمل الجمعيات الإسعافية كلّها في لبنان وأنّ عدد الاعتداءات على الهيآت الاسعافية وصلت إلى حوالى 200 اعتداء.



وقال الأبيض إنّ 11 شهيدًا و8 جرحى من الطاقم الإعلاميّ استُهدفوا مباشرة.



وأضاف: "55 اعتداءً على المستشفيات منها 36 استهدافًا مباشرًا ما أدى الى إقفال 8 مستشفيات."