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الأبيض: وثّقنا الاعتداءات الاسرائيلية عبر تقرير موجود على الموقع سنتشاركها مع المجتمع الدوليّ

أخبار لبنان
2024-10-25 | 04:25
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الأبيض: وثّقنا الاعتداءات الاسرائيلية عبر تقرير موجود على الموقع سنتشاركها مع المجتمع الدوليّ
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الأبيض: وثّقنا الاعتداءات الاسرائيلية عبر تقرير موجود على الموقع سنتشاركها مع المجتمع الدوليّ


دعا وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض المجتمع الدوليّ إلى تحمّل مسؤولياته في تطبيق القانون الدوليّ والتأكد من عدم ارتكاب الفظاعات في العدوان الإسرائيليّ على لبنان.

وشدد في مؤتمر صحافيّ على ضرورة أن يحاسب المجتمع الدوليّ وألّا يكتفي بالستنكارات.

وأعلن أنّ الوزارة وثّقت الاعتداءات الاسرائيلية عبر تقرير موجود على موقع وزارة الصحة العامة وأنها ستشاركها مع المجتمع الدوليّ.

وأوضح أنّ الاستهدافات تشمل الجمعيات الإسعافية كلّها في لبنان وأنّ عدد الاعتداءات على الهيآت الاسعافية وصلت إلى حوالى 200 اعتداء.

وقال الأبيض إنّ 11 شهيدًا و8 جرحى من الطاقم الإعلاميّ استُهدفوا مباشرة.

وأضاف: "55 اعتداءً على المستشفيات منها 36 استهدافًا مباشرًا ما أدى الى إقفال 8 مستشفيات."
 
وقال وزير الصحة فراس الأبيض: "خلال مؤتمر صحافي في بيروت، عرض خلاله حصيلة "الاعتداءات الاسرائيلية" على القطاع الصحي في لبنان، إن "مجمل عدد شهداء القطاع الصحي والاستشفائي حتى الآن بلغ 163 شهيدا و272 جريحًا."

للاطلاع على تقرير وزارة الصحة اضغط هنا.
 

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