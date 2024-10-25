الحاج بحث مع السفير البابوي سبل دعم أهالي القرى الجنوبية في ظل الحرب

زار رئيس المؤسسة المارونية للانتشار شارل الحاج، السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا، حيث دار نقاش معمق حول تداعيات الحرب الدائرة وتحدياتها، خصوصًا في ما يتعلق بأهالي القرى الجنوبية الصامدة.



وأكد الحاج في تصريح له عقب اللقاء، على ضرورة تقديم الدعم اللازم لهؤلاء الأهالي لمساعدتهم على البقاء في منازلهم، موضحًا أن احتياجاتهم تشمل تأمين المواد الغذائية الأساسية، إضافة إلى تأمين خدمة الإنترنت التي أصبحت ضرورة للطلاب الصامدين أو الذين نزحوا من قراهم، وذلك ليتمكنوا من متابعة دراستهم عن بُعد.



وقال الحاج: "لا أعلم كم من الوقت تطلب اتخاذ قرار خوض هذه الحرب، ولكنني أعلم يقينًا كم تستغرقنا كل تفاصيل تداعياتها، من حيث الوقت والجهد والموارد المالية والاتصالات التي تبذل، بالإضافة إلى مشاق التحمل".



وأضاف: "حمى الله لبنان وشعبه، وقدرنا على تلبية نداء الواجب".