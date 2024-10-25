الجيش: وصول طائرة إيطالية تحمل مواد إنسانية مقدمة من منظمة مالطا - لبنان

وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدوليّ طائرة تحمل مواد إنسانية مقدمة هبة من منظمة مالطا - لبنان، وفق بيان قيادة الجيش - مديرية التوجيه.



وأوضح البيان أنّه جرى تسلم الهبة بحضور ضباط من الجيشين اللبنانيّ والإيطاليّ وممثل عن المنظمة المذكورة.