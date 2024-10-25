ميقاتي عن العدوان الذي استهدف الصحافيين: هدفه ترهيب الاعلام للتعمية على ما يرتكب العدو من جرائم وتدمير

اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن العدوان الاسرائيلي الجديد الذي استهدف الصحافيين والمراسلين في حاصبيا، يشكل فصلا من فصول جرائم الحرب التي يرتكبها العدو الاسرائيلي من دون رادع او صوت دولي يوقف ما يجري.



وشدد ميقاتي في بيان، على أن "هذا العدوان المتعمّد هدفه بالتأكيد ترهيب الاعلام للتعمية على ما يرتكب من جرائم وتدمير".



وقال: "لقد أعطيت توجيهاتي الى وزارة الخارجية والمغتربين لضم هذا الجريمة الجديدة الى سلسلة الملفات الموثقة بالجرائم الاسرائيلية التي سترفع التي المراجع الدولية المختصة، لعل الضمير العالمي يوقف ما يحصل".



واضاف: "رحم الله الشهداء الصحافيين والدعاء بالشفاء العاجل للمصابين".