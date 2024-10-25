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ميقاتي خلال لقائه بلينكن: المطلوب أوّلًا هو التزام حقيقيّ من إسرائيل بوقف إطلاق النار

أخبار لبنان
2024-10-25 | 05:37
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ميقاتي خلال لقائه بلينكن: المطلوب أوّلًا هو التزام حقيقيّ من إسرائيل بوقف إطلاق النار
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ميقاتي خلال لقائه بلينكن: المطلوب أوّلًا هو التزام حقيقيّ من إسرائيل بوقف إطلاق النار

شدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على أولوية وقف إطلاق النار وردع العدوان الإسرائيليّ، "خصوصًا أنّ هناك أكثر من مليون وأربعمئة ألف لبنانيّ نزحوا من المناطق التي تتعرض للاعتداءات".

وقال، خلال اجتماعه بوزير الخارجية الأميركية انتوني بلينكن، في لندن: "تنتهك اسرائيل القانون الدوليّ باعتدائها على المدنيين والصحافيين والطاقم الطبيّ."

وأكّد التزام لبنان بتطبيق القرار 1701 كما هو، من دون تعديل.
 
ولفت ميقاتي إلى أنّ المطلوب أوّلًا هو التزام حقيقيّ من إسرائيل بوقف إطلاق النار، "لأنّ التجربة السابقة في ما يتعلق بالنداء الاميركيّ - الفرنسيّ المدعوم عربيًا ودوليًا، لوقف اطلاق النار اثرت على صدقية الجميع".

وشارك في اللقاء عن الجانب الاميركيّ المتحدث الرسميّ باسم الحكومة ماثيو ميلر، ومسؤول معهد الدراسات الدولية في الخارجية الاميركية جيمس روبي.

وعن الجانب اللبنانيّ حضر سفير لبنان في لندن رامي مرتض ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي. 

أمّا بلينكن، فقال إنّ واشنطن ما زالت تسعى للحل الديبلوماسيّ لوقف فوري لاطلاق النار والتزام كل الاطراف بالقرارات الدولية التي تضمن الاستقرار في المنطقة.

وأعرب عن دعم الولايات المتحدة للمؤسسات الحكومية سيما الجيش والقوى الامنية.

وشدّد على أهمية الدور المناط بالجيش في تنفيذ القرار 1701.

كما شدد على اهمية التوصل الى حل ديبلوماسيّ للنزاع القائم ووقف العنف.

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