أدرعي: كشف مجمعيْن وتدميرهما تحت الأرض في جنوب لبنان والعثور على كمية هائلة من الوسائل القتالية

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّ "قوات لواء “كرميلي”(2)، تواصل تحت قيادة الفرقة 146 العمليات البرية المركزة والمحدودة في جنوب لبنان، بهدف كشف وتدمير البنى التحتية".



وكتب عبر "اكس": "خلال الأيام الأخيرة تمكنت القوات من كشف مجمعيْن قتالييْن تحت الأرض لحزب الله.



أحد المجمعات هو عبارة عن مقر قيادة تحت الأرض يقع في قلب قرية مدنية، ويُستخدم كمقر رئيسي لقيادة عناصر حزب الله بعمق عشرات الأمتار تحت الأرض. لقد تحصنت داخل المقر خلايا حيث تم القضاء على المخربين وتدمير المقر.



إضافة إلى ذلك، تم العثور على مستودع أسلحة في منطقة جبلية وعرة كانت الأسلحة فيه مخصصة لسرية من قوة الرضوان لتنفيذ هجوم على الأراضي الإسرائيلية. تمت مصادرة جميع الذخائر التي كانت في المستودع.



كما تمكنت قواتنا من ضبط عدد كبير من الوسائل القتالية إلى إسرائيل شملت حوالى 11 شاحنة محملة بصواريخ كورنيت، وقاذفات، وقنابل يدوية، وبنادق من أنواع مختلفة.





يواصل الجيش الإسرائيليّ عملياته المركزة فوق وتحت الأرض في جنوب لبنان، حيث يتم كشف العديد من الوسائل القتالية والقضاء على العناصر في مواجهات مباشرة وفي غارات جوية. حتى الآن، تمت مصادرة وتدمير مئات الوسائل القتالية." #عاجل كشف وتدمير مجمعيْن إرهابييْن تحت الأرض في جنوب لبنان والعثور على كمية هائلة من الوسائل القتالية



🔸تواصل قوات لواء “كرميلي” (2)، تحت قيادة الفرقة 146 العمليات البرية المركزة والمحدودة في جنوب لبنان، بهدف كشف وتدمير البنى التحتية الإرهابية. خلال الأيام الأخيرة تمكنت القوات… pic.twitter.com/B6pZqT8pXz — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 25, 2024 ونشر أدرعي "صورا إضافية من مستودع الأسلحة الذي تم اكتشافه في جنوب لبنان ".يواصل الجيش الإسرائيليّ عملياته المركزة فوق وتحت الأرض في جنوب لبنان، حيث يتم كشف العديد من الوسائل القتالية والقضاء على العناصر في مواجهات مباشرة وفي غارات جوية. حتى الآن، تمت مصادرة وتدمير مئات الوسائل القتالية."