أدرعي: كشف مجمعيْن وتدميرهما تحت الأرض في جنوب لبنان والعثور على كمية هائلة من الوسائل القتالية

#عاجل كشف وتدمير مجمعيْن إرهابييْن تحت الأرض في جنوب لبنان والعثور على كمية هائلة من الوسائل القتالية
🔸تواصل قوات لواء “كرميلي” (2)، تحت قيادة الفرقة 146 العمليات البرية المركزة والمحدودة في جنوب لبنان، بهدف كشف وتدمير البنى التحتية الإرهابية. خلال الأيام الأخيرة تمكنت القوات… pic.twitter.com/B6pZqT8pXz
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 25, 2024
#عاجل كشف وتدمير مجمعيْن إرهابييْن تحت الأرض في جنوب لبنان والعثور على كمية هائلة من الوسائل القتالية
🔸تواصل قوات لواء “كرميلي” (2)، تحت قيادة الفرقة 146 العمليات البرية المركزة والمحدودة في جنوب لبنان، بهدف كشف وتدمير البنى التحتية الإرهابية. خلال الأيام الأخيرة تمكنت القوات… pic.twitter.com/B6pZqT8pXz
#صور إضافية من مستودع الأسلحة الذي تم اكتشافه في جنوب لبنان pic.twitter.com/JubfQ3lXSe
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 25, 2024
#صور إضافية من مستودع الأسلحة الذي تم اكتشافه في جنوب لبنان pic.twitter.com/JubfQ3lXSe