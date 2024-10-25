غرفة إدارة الكوارث: اجلاء أكثر من 400 نازح عن الكورنيش البحري لبيروت

أعلنت غرفة إدارة الكوارث والازمات في محافظة مدينة بيروت، أنه "تم نقل النازحين الموجودين في الخيم على الكورنيش البحري لمدينة بيروت الى مركز إيواء في منطقة الكرنتينا ضم أكثر من 400 نازح، حيث قام فوج حرس مدينة بيروت بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي تنسيق عملية نقلهم من الكورنيش البحري الى مركز الايواء أعلاه".



ولفتت الغرفة في بيان، الى "المرحلة الثانية لتأمين بقية النازحين الموجودين على الكورنيش البحري تستكمل خلال أيام قليلة الى مركز إيواء يجري تجهيزه حالياً وفق قاعدة بيانات إحصائية تم اعدادها مسبقاً للعائلات النازحة الموجودة في الاماكن العامة".