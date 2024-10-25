شحنة اماراتية محملة بألفي طن من المساعدات وصلت إلى مرفأ بيروت

يستمر وصول المساعدات المخصصة للنازحين جراء العدوان الاسرائيليّ وآخرها إلى مرفأ بيروت كناية عن شحنة اماراتية محملة بألفي طن من المساعدات.