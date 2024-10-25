الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أخبار الصباحية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اليونيفيل تعلن تعرضها لاستهدافات..."لا نزال على الأرض"

أخبار لبنان
2024-10-25 | 07:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اليونيفيل تعلن تعرضها لاستهدافات..."لا نزال على الأرض"
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
اليونيفيل تعلن تعرضها لاستهدافات..."لا نزال على الأرض"

اعلنت" اليونيفل" في بيان ان "جنود حفظ السلام  يواصلون مراقبة الوضع في جنوب لبنان ورفع التقارير إلى مجلس الأمن، على الرغم من التصعيد الدراماتيكي والعنف على الأرض في الأسابيع الأخيرة. ومنذ بداية تشرين الأول، لاحظ جنود حفظ السلام اشتباكات على الأرض في أو حول علما الشعب وعيترون وبنت جبيل وحانين وحولا وكونين واللبونة ومركبا ومارون الراس وميس الجبل وراس الناقورة ويارون. واستمر إطلاق الصواريخ من لبنان والضربات الجوية والمدفعية الثقيلة من إسرائيل.

وبينما اتخذت اليونيفيل تدابير مكثّفة لحماية سلامة وأمن جنود حفظ السلام التابعين لها، فإن الوضع الأمني يشكّل تحدياً بالغ الصعوبة".

اضاف البيان:"في وقت مبكر من صباح يوم 23 تشرين الأول، تعرّض فريقا إخلاء طبي كانا قد التقيا في يارين لنقل مريض لإطلاق نار مجهول المصدر. تعطلت إحدى الآليات واضطر الفريقان لتركها في مكان الحادث.

وفي مساء ذلك اليوم، تعرّضت منشأة طبية في موقع لليونيفيل في بيت ليف لقذيفة أو صاروخ مجهول المصدر، مما تسبب بأضرار في المباني.

وفي وقت لاحق، سقطت قذيفتان أو صاروخان مجهولا المصدر أيضاً بالقرب من موقع تابع لليونيفيل في كفر شوبا، مما تسبب بأضرار في أماكن الإقامة والملاجئ. وكان جنود حفظ السلام في كلا الموقعين في الملاجئ في ذلك الوقت.

ولحسن الحظ، لم يصب أي من جنود حفظ السلام في أي من هذه الحوادث".

وختم البيان: "إننا نذكّر جميع الأطراف بالتزامهم بتجنّب الأعمال التي تعرّض جنود حفظ السلام أو المدنيين للخطر. ونواصل حثّ جميع الأطراف المشاركة في النزاع على حلّ خلافاتهم على طاولة المفاوضات، من خلال حلّ سياسي وديبلوماسي - وليس من خلال العنف. ولا تزال اليونيفيل على الأرض وعلى استعداد لدعم هذا المسار".
 
انسحاب من موقع مراقبة في بلدة الضهيرة
وكانت انسحبت جنود حفظ السلام بقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) من موقع مراقبة في بلدة الضهيرة في جنوب البلاد اليوم الثلاثاء بعد إطلاق قوات إسرائيلية النار عليه، حسبما أعلنت القوة اليوم الجمعة.
 
وذكرت قوة اليونيفيل في بيان "كان جنود حفظ السلام المناوبون في موقع مراقبة دائم بالقرب من الضهيرة يراقبون جنود الجيش الإسرائيلي وهم يقومون بعمليات تطهير للمنازل القريبة. وعندما لاحظ جنود الجيش الإسرائيلي أنهم تحت المراقبة، أطلقوا النار على الموقع، فانسحب الحراس المناوبون لتجنب الإصابة".
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

خبر عاجل

تعرضها

لاستهدافات..."لا

الأرض"

LBCI التالي
الـMEA تذكّر بأرقام مركز الاتصالات التابع للشركة MEA Call Center
شحنة اماراتية محملة بألفي طن من المساعدات وصلت إلى مرفأ بيروت
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:43

وزارة الصحة في غزة تعلن وفاة طفلين بعدما "استهدفت" إسرائيل تجهيزات في مستشفى

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-24

نبيه بري لـ"سكاي نيوز عربية": الجيش اللبناني سيتولى الآليات التنفيذية للقرار 1701 للحفاظ على الاستقرار ونتمسك بدور قوات اليونيفيل كضامنة لتطبيق القرار 1701

LBCI
خبر عاجل
2024-10-22

مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف: المقاومة الاسلامية تعلن مسؤوليتها الكاملة والتامة والحصرية عن عملية قيساريا واستهداف منزل مجرم الحرب نتنياهو و"إن لم تصل اليك أيدينا في المرة السابقة فإن بيننا وبينك الأيام والليالي والميدان"

LBCI
أخبار لبنان
2024-10-21

الخارجية دعت إلى موقف دولي حازم داعم لـ "اليونيفيل" مع رفض التعرض لها أو تهديد أمنها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
15:55

جرحى في إشكال في بلدة الناعمة

LBCI
أخبار لبنان
15:12

الجيش الإسرائيلي بعد استشهاد ثلاثة صحافيين في لبنان: "الحادث قيد المراجعة"

LBCI
أخبار لبنان
14:36

أدرعي يُوجّه تحذيرًا الى سكان برج البراجنة وحارة حريك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

من استهداف الصحافيين بحاصبيا إلى الراهبة التي أخذها الجيش الاسرائيلي واعادها... تفاصيل عن تطورات الجنوب اليوم

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

بلدة رشعين في قضاء زغرتا تودّع الرائد الشهيد محمد فرحات

LBCI
آخر الأخبار
16:57

وزير الخارجية العراقي: قلقون من احتمال توسع نطاق الحرب من لبنان إلى دول أخرى ومن أن يصبح العراق جزءا منها

LBCI
خبر عاجل
2024-10-16

الطائرة الإغاثية الرابعة ضمن الجسر الجوي السعودي تصل إلى لبنان

LBCI
خبر عاجل
15:44

غارات جديدة على حارة حريك

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:38

ميدان الداخل الاسرائيلي... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

إسرائيل تضع اللمسات الأخيرة على ضربتها المتوقعة على إيران ... والعين على الدوحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

في الجانب الإسرائيلي... أضرار وخسائر كبيرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

من استهداف الصحافيين بحاصبيا إلى الراهبة التي أخذها الجيش الاسرائيلي واعادها... تفاصيل عن تطورات الجنوب اليوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

بلدة رشعين في قضاء زغرتا تودّع الرائد الشهيد محمد فرحات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الجسم الصحافي يدفع الثمن مجدداً .. 3 شهداء في إستهداف مباشر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

استشهدوا وهم نيام ...صحافيون ومصورون يروون لحظات الاستهداف الاسرائيلي لمكان اقامتهم

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:43

مقدمة النشرة المسائية 25-10-2024

LBCI
أخبار لبنان
13:32

هكذا يتأقلم النازحون مع المناطق التي يلجأون إليها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
13:30

وفاة شقيقة راغب علامة إثر سكتة قلبية

LBCI
خبر عاجل
23:52

استشهاد 3 صحفيين في غارة إسرائيلية استهدفت مكان وجودهم في بلدة حاصبيا

LBCI
أخبار لبنان
09:49

تفاصيل أخذ راهبة من القوزح ونقلها الى اسرائيل واعادتها للبنان

LBCI
أخبار لبنان
14:36

أدرعي يُوجّه تحذيرًا الى سكان برج البراجنة وحارة حريك

LBCI
اقتصاد
02:04

جدول جديد لأسعار المحروقات... هكذا أصبحت

LBCI
أمن وقضاء
03:08

أدرعي: الجيش الاسرائيلي قضى على قائد قطاع عيترون في وحدة الرضوان بحزب الله

LBCI
خبر عاجل
06:38

أدرعي: الجيش الاسرائيلي استهدف بدقة بنى تحتية تابعة لمعبر جوسيه الحدودي

LBCI
خبر عاجل
06:07

مصدران ماليان لـ"رويترز": إدراج لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (فاتف) العالمية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More