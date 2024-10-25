أدرعي: استهدفنا مواقع لإنتاج وسائل قتالية ومقرات تابعة لحزب الله الليلة الماضية

أعلن المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي افيخاي أدرعي أن "الجيش الإسرائيلي هاجم مواقع لإنتاج وسائل قتالية ومقرات لحزب الله في بيروت".



وقال أدرعي: " خلال الليلة الماضية، شنت طائرات سلاح الجو الحربية بتوجيه استخباري دقيق غارات استهدفت عدة مواقع لإنتاج وسائل قتالية ومقرات تابعة لركن الاستخبارات ومنظومة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله".