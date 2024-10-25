لقاء بين بوحبيب ونائب وزير الخارجية الاميركي ريتشارد فيرما.. بحث في المساعدات والحل للازمة

بحث وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب مع نائب وزير الخارجية الاميركي المسؤول عن الادارة والموارد ريتشارد فيرما، في مقر السفارة اللبنانية في باريس، بالخطوات اللاحقة بشأن المساعدات الاميركية التي تم التعهد بتقديمها الى لبنان خلال مؤتمر باريس ٢٠٢٤، وبما يمكن للولايات المتحدة الاميركية ان تقدمه للبنان لتأمين تلبية الحاجات الطارئة والأساسية.



كما تباحثا في سبل الوصول الى حل نهائي ومستدام للازمة في لبنان، وفي الشروط الواجب توافرها لتأمين التنفيذ الكامل للقرار ١٧٠١ وإنتشار الجيش اللبناني في الجنوب، وأكد الجانب الاميركي على التزام بلاده بالتعاون مع شركاء لبنان لتأمين إستمرار الدعم للحكومة والمؤسسات اللبنانية.



وتم التطرق الى تداعيات النزوح على الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية في لبنان، والى ضرورة انهاء الشغور الرئاسي.