تفاصيل أخذ راهبة من القوزح ونقلها الى اسرائيل واعادتها للبنان

بعد اخبار عن إعادة اسرائيل لراهبة الى لبنان، أكدت مصادر امنية لبنانية للـLBCI أن في 15 تشرين الأول 2024 خلال توغل الجيش الاسرائيلي في بلدة القوزح، أخذ راهبة من منزلها في القوزح، وهي تحمل الجنسية الفرنسية وتسكن هناك، ونقلها الى الداخل الاسرائيلي، فمكثت يومين واعادوها الى اليونيفل وتسلمتها مخابرات الجيش بدورها.



ولا تزال تتابع الجهات الامنية هذا الموضوع.