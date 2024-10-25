بلينكن يؤكد ضرورة الحفاظ على سلامة جنود حفظ السلام في لبنان

ابلغ وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بأهمية حماية عناصر قوة الامم المتحدة المنتشرة في جنوب لبنان، وفق ما اعلنت الخارجية الاميركية، وذلك بعدما أفادت القوة الاممية عن تعرضها مجددا لنيران إسرائيلية.



وأعرب بلينكن خلال الاجتماع في لندن "عن دعمه لقوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان، مشددا على أن سلامة وأمن طواقمها هو أمر أساسي".