هوكستين: يمكن إنهاء الحرب بين إسرائيل ولبنان وفق القرار 1701

رأى المبعوث الأميركي آموس هوكستين، أنّه "يمكن إنهاء الحرب بين إسرائيل ولبنان وفق القرار 1701".



وأضاف: "إسرائيل وحزب الله يتبادلان الاتهامات بعدم الالتزام بالقرار 1701 والحقيقة أنهما لم يلتزما به"، مشدّداً على "وجوب السماح للقوات المسلحة اللبنانية بالانتشار فعليًّا في جنوب لبنان والقيام بوظيفتها".