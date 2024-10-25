أكثر من نصف مليون شخص عبروا الحدود إلى سوريا هربا من الحرب في لبنان

عبر أكثر من نصف مليون شخص في لبنان الحدود متوجهين الى سوريا خلال شهر ونيف، وفق ما ذكرت الجمعة اللجنة الحكومية لإدارة الأزمة.



وقالت اللجنة في بيان "من تاريخ 23 أيلول لغاية 25 تشرين الأول 2024 سجل الأمن العام اللبناني عبور 348237 مواطنا سوريا و156505 مواطنين لبنانيين الى الأراضي السورية".