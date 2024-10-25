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ميقاتي: إدراج لبنان على القائمة الرمادية خطوة متوقعة لكن علاقاته مع المصارف المراسلة لن تتأثر
أخبار لبنان
2024-10-25 | 13:30
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ميقاتي: إدراج لبنان على القائمة الرمادية خطوة متوقعة لكن علاقاته مع المصارف المراسلة لن تتأثر
أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيان "ان إدراج لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "فاتف" خطوة كانت متوقعة بالنظر الى الظروف المعروفة التي أعاقت إقرار التشريعات والإصلاحات المالية المطلوبة، رغم ذلك أحرز لبنان تقدما في العديد من الإجراءات الموصى بها في تقرير التقييم المتبادل وطبق تدابير على قطاعه المالي، عبر إصدار التعاميم المطلوبة للبنوك والمؤسسات المالية، الأمر الذي يعني أن علاقات لبنان مع المصارف المراسلة لن تتأثر نتيجة هذا التصنيف".
وقال "إن لبنان سيواصل التعاون مع مجموعة العمل المالي، علما أن هذا الإجراء المتخذ جرى تطبيقه سابقا ولا يزال على العديد من الدول العربية والاجنبية البارزة وستتم متابعته وفق الأنظمة والإجراءات المعروفة للعودة عنه".
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