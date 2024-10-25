جنبلاط: نسمع بخطط استيطانية.. والأفضل أن نعرف الحقيقة

تمنى الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط "ألا يحدث سيناريو غزة في لبنان"، متسائلا: "كيف تتوقف الحرب إذا لم تشعر لإسرائيل بالضغط".



وقال جنبلاط في حديث لـ "روسيا اليوم": "آن الأوان للجمهورية الإسلامية أن تعلم بأن هناك دولة في لبنان".



وأوضح أن "مسار وقف النّار تقوده الدول الكبرى".



وإذ سأل: إلى أين ستصل اسرائيل وما هي أطماعها الجديدة؟"، قال: "نسمع بخطط استيطانية وبالوصول إلى ما بعد الليطاني وبالعودة إلى نظريات أيام التوراة، فالأفضل أن نعرف الحقيقة".



وأشار إلى أن "البعض في لبنان يريد تطبيق القرارات الدولية عبر الفصل السابع"، وقال: "هذا أمر غير ممكن، فيجب اللجوء للحوار".