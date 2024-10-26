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غرفة إدارة الكوارث في بيروت: تأمين 55 ألف نازح في 169 مركز إيواء حتى تاريخه
أخبار لبنان
2024-10-26 | 03:51
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غرفة إدارة الكوارث في بيروت: تأمين 55 ألف نازح في 169 مركز إيواء حتى تاريخه
تداعت غرفة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة بيروت برئاسة المحافظ القاضي مروان عبود، منذ تصاعد وتيرة الاعتداءات الاسرائيلية على الأراضي اللبنانية وبدء موجات النزوح باتجاه العاصمة بيروت، وبدأت بتنفيذ الخطط المعدة مسبقاً للاستجابة لعمليات الاغاثة وتوجيه النازحين الى نقاط التجمع ومنها الى مراكز الإيواء في مدينة بيروت.
وقالت في بيان: "تم حتى تاريخه تأمين حوالي 55 ألف نازح في 169 مركز ايواء جرى العمل بشكل يومي على تأمين أغلب احتياجاتهم ومستلزماتهم بالتنسيق مع المنظمات الدولية والجمعيات المحلية والهيئة العليا للاغاثة والصليب الأحمر اللبناني وفوجي إطفاء وحرس بيروت، وقد تم تفعيل عمل قطاعات الصحة والسلامة العامة، الغذاء، الايواء، المياه، النظافة بحيث يتم دورياً إحصاء الاحتياجات وتأمينها بالاشتراك والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، علماً بأنه وخلال اسبوع كحد أقصى من تاريخ صدور هذا البيان ستقوم غرفة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة بيروت بالتعاون مع الهيئة العليا للاغاثة بتأمين الدفعة الثانية من البطانيات للمساعدة في مواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها على الأخوة الضيوف في مراكز الإيواء ضمن نطاق محافظة بيروت".
وأضافت: "وتجدد غرفة ادارة الكوارث والازمات في محافظة مدينة بيروت الدعوة الى النازحين القاطنين في المنازل ضمن نطاق محافظة بيروت بضرورة تعبئة الاستمارة عبر الرابط الإلكتروني أدناه وتزويدنا بالمعلومات اللازمة من تسجيل أعداد أفراد الاسرة واحتياجاتهم ضمن المنزل الواحد في بيروت، حيث سيتم التواصل معهم للتحقق من مدى صحة تلك المعلومات وتوجيههم لاستلام المساعدات فور توفر التقديمات المخصصة للنازحين القاطنين خارج مراكز الإيواء في مدينة بيروت حصراً. الرابط الإلكتروني:
https://survey123.arcgis.com/share/5df4a11dca214b0cb7608f11d992d2fc
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