أرسلان عرض مع بوغدانوف التطورات في المنطقة

أعلنت مديرية الإعلام في الحزب الديموقراطي اللبناني في بيان أن "رئيس الحزب طلال أرسلان اتصل بعد ظهر أمس الجمعة بالمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، وعرض معه التطورات في المنطقة عمومًا والعدوان الإسرائيلي وتبعاته على لبنان وغزة. وتلقى أرسلان دعوة من بوغدانوف لزيارة موسكو."