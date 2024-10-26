الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
8
o
الجنوب
20
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
8
o
الجنوب
20
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المكاري: منصة لتكذيب كل خبر زائف... ونحاول إيجاذ نافذة لتقديم شكوى ضد إسرائيل
أخبار لبنان
2024-10-26 | 04:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
المكاري: منصة لتكذيب كل خبر زائف... ونحاول إيجاذ نافذة لتقديم شكوى ضد إسرائيل
0
min
المكاري: منصة لتكذيب كل خبر زائف... ونحاول إيجاذ نافذة لتقديم شكوى ضد إسرائيل
أعلن وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري أن الوزارة ستبدأ بتكذيب كل خبر زائف وأنه سيكون هناك منصة لذلك.
وشدد المكاري في خلال مؤتمر صحفي، على أن وزارة الاعلام ليست مسؤولة عن الرقابة العقابية، لافتا الى انها لن تكون شرطيا وأن "مسؤولياتنا مسؤوليات وطنية".
وقال: "لبنان للأسف لم يوقع إتفاقية روما كي نستطيع الذهاب إلى المحاكم الجنائية الدولية ونحاول إيجاذ نافذة لتقديم شكوى ضد إسرائيل".
وأكد المكاري أن الإسرائيلي عدو وأن الإشارة إليه بهذه الصفة هي إلتزام بالقانون اللبناني.
ولفت الى أن "هناك اتصالات مع الاجهزة الامنية لرصد كل من يوتّر الاجواء ويهدد السلم الاهلي".
وقال: "هناك فوضى عارمة ونحن أمام رسالة واحدة اما ان نبني وطننا واما ان نخربه".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
لتكذيب
زائف...
ونحاول
إيجاذ
نافذة
لتقديم
إسرائيل
التالي
نواب من المعارضة إلتقوا بلاسخارت وشددوا على ضرورة وضع حد للحرب وتطبيق القرارات الدولية
أرسلان عرض مع بوغدانوف التطورات في المنطقة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:27
المكاري: لبنان للأسف لم يوقع إتفاقية روما كي نستطيع الذهاب إلى المحاكم الجنائية الدولية ونحاول إيجاذ نافذة لتقديم شكوى ضد إسرائيل
آخر الأخبار
04:27
المكاري: لبنان للأسف لم يوقع إتفاقية روما كي نستطيع الذهاب إلى المحاكم الجنائية الدولية ونحاول إيجاذ نافذة لتقديم شكوى ضد إسرائيل
0
آخر الأخبار
04:26
المكاري: سنبدأ بتكذيب كل خبر زائف وسيكون هناك منصة لذلك
آخر الأخبار
04:26
المكاري: سنبدأ بتكذيب كل خبر زائف وسيكون هناك منصة لذلك
0
آخر الأخبار
04:19
المكاري: الإسرائيلي عدو والإشارة إليه بهذه الصفة هي إلتزام بالقانون اللبناني
آخر الأخبار
04:19
المكاري: الإسرائيلي عدو والإشارة إليه بهذه الصفة هي إلتزام بالقانون اللبناني
0
آخر الأخبار
2024-10-22
القناة 12 الإسرائيلية: المسيرة التي استهدفت منزل نتنياهو في قيساريا انفجرت في نافذة غرفة نومه
آخر الأخبار
2024-10-22
القناة 12 الإسرائيلية: المسيرة التي استهدفت منزل نتنياهو في قيساريا انفجرت في نافذة غرفة نومه
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
17:23
أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا
أخبار لبنان
17:23
أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا
0
تقارير نشرة الاخبار
16:28
عدوان إسرائيليّ يطال معبري مطربا والجرمش الحدوديين في الهرمل
تقارير نشرة الاخبار
16:28
عدوان إسرائيليّ يطال معبري مطربا والجرمش الحدوديين في الهرمل
0
أخبار دولية
15:26
فيديو لعملية استهداف جنود الجيش الإسرائيليّ في محيط مستوطنة يعرا وكسارة كفرجلعادي
أخبار دولية
15:26
فيديو لعملية استهداف جنود الجيش الإسرائيليّ في محيط مستوطنة يعرا وكسارة كفرجلعادي
0
أمن وقضاء
14:01
المقاومة الاسلامية إلى المقيمين في مستوطنات الشمال: للاخلاء فورا (فيديو)
أمن وقضاء
14:01
المقاومة الاسلامية إلى المقيمين في مستوطنات الشمال: للاخلاء فورا (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
حديث عن انتهاء العملية البرية الاسرائيلية بغضون اسبوعين... ماذا عن الضربات الجوية على لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
حديث عن انتهاء العملية البرية الاسرائيلية بغضون اسبوعين... ماذا عن الضربات الجوية على لبنان؟
0
أخبار لبنان
17:23
أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا
أخبار لبنان
17:23
أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا
0
فنّ
05:40
بعد التصعيد في لبنان... سيرين عبد النور ترفع الصوت: الله خلق الحياة
فنّ
05:40
بعد التصعيد في لبنان... سيرين عبد النور ترفع الصوت: الله خلق الحياة
0
أخبار لبنان
03:26
التحضيرات مستمرة لتشييع الرائد محمد فرحات... هكذا تبدو الصورة من امام المستشفى العسكري - بدارو
أخبار لبنان
03:26
التحضيرات مستمرة لتشييع الرائد محمد فرحات... هكذا تبدو الصورة من امام المستشفى العسكري - بدارو
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:28
عدوان إسرائيليّ يطال معبري مطربا والجرمش الحدوديين في الهرمل
تقارير نشرة الاخبار
16:28
عدوان إسرائيليّ يطال معبري مطربا والجرمش الحدوديين في الهرمل
0
أخبار دولية
15:26
فيديو لعملية استهداف جنود الجيش الإسرائيليّ في محيط مستوطنة يعرا وكسارة كفرجلعادي
أخبار دولية
15:26
فيديو لعملية استهداف جنود الجيش الإسرائيليّ في محيط مستوطنة يعرا وكسارة كفرجلعادي
0
أمن وقضاء
14:01
المقاومة الاسلامية إلى المقيمين في مستوطنات الشمال: للاخلاء فورا (فيديو)
أمن وقضاء
14:01
المقاومة الاسلامية إلى المقيمين في مستوطنات الشمال: للاخلاء فورا (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
خطار للـLBCI: هناك ناس يعمدون على التخريب وإشعال الحرائق ونحن في موسم الذروة في اندلاع الحرائق
تقارير نشرة الاخبار
14:01
خطار للـLBCI: هناك ناس يعمدون على التخريب وإشعال الحرائق ونحن في موسم الذروة في اندلاع الحرائق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لبنان على القائمة الرمادية...وهذه هي الشروط المطلوبة للخروج
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لبنان على القائمة الرمادية...وهذه هي الشروط المطلوبة للخروج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
على الرغم من قصف المعابر …إليكم ارقام العائدين والمهاجرين من لبنان إلى سوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:57
على الرغم من قصف المعابر …إليكم ارقام العائدين والمهاجرين من لبنان إلى سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لهذا السبب شُيّع الرائد محمد سامي فرحات في كنيسة مار مارون في زغرتا
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لهذا السبب شُيّع الرائد محمد سامي فرحات في كنيسة مار مارون في زغرتا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الشهيد محمد فرحات كسر حاجز الطائفية بالفعل وليس بالكلام
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الشهيد محمد فرحات كسر حاجز الطائفية بالفعل وليس بالكلام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
حزب الله مستمر في مواجهة القوات المعتدية براً موقعا بها خسائر بشرية
تقارير نشرة الاخبار
13:46
حزب الله مستمر في مواجهة القوات المعتدية براً موقعا بها خسائر بشرية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
10:18
أدرعي: هكذا أقلعت طائرات سلاح الجو لتنفيذ الضربات في إيران (فيديو وصور)
أمن وقضاء
10:18
أدرعي: هكذا أقلعت طائرات سلاح الجو لتنفيذ الضربات في إيران (فيديو وصور)
2
أخبار لبنان
12:19
أدرعي: الجيش الإسرائيليّ يكشف ويدمر منشأة استراتيجية تحت أرضية لحزب الله في جنوب لبنان
أخبار لبنان
12:19
أدرعي: الجيش الإسرائيليّ يكشف ويدمر منشأة استراتيجية تحت أرضية لحزب الله في جنوب لبنان
3
خبر عاجل
23:41
الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب منشآت لصنع الصواريخ في إيران
خبر عاجل
23:41
الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب منشآت لصنع الصواريخ في إيران
4
أخبار لبنان
10:11
أدرعي: تدمير 130 منصة صواريخ لحزب الله والعثور على عدة شاحنات قذائف
أخبار لبنان
10:11
أدرعي: تدمير 130 منصة صواريخ لحزب الله والعثور على عدة شاحنات قذائف
5
آخر الأخبار
05:15
القناة 12 الإسرائيلية: الإنفجار الهائل في لبنان والذي أدى إلى إنذار بزلزال في الشمال (فيديو)
آخر الأخبار
05:15
القناة 12 الإسرائيلية: الإنفجار الهائل في لبنان والذي أدى إلى إنذار بزلزال في الشمال (فيديو)
6
خبر عاجل
05:12
أدرعي: قضينا على خلية من منظومة الدفاع الجوي في حزب الله
خبر عاجل
05:12
أدرعي: قضينا على خلية من منظومة الدفاع الجوي في حزب الله
7
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لهذا السبب شُيّع الرائد محمد سامي فرحات في كنيسة مار مارون في زغرتا
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لهذا السبب شُيّع الرائد محمد سامي فرحات في كنيسة مار مارون في زغرتا
8
خبر عاجل
02:38
أكسيوس عن مصادر مطلعة: إسرائيل أرسلت رسالة إلى إيران قبل توجيه الضربة وحذرتها من الرد
خبر عاجل
02:38
أكسيوس عن مصادر مطلعة: إسرائيل أرسلت رسالة إلى إيران قبل توجيه الضربة وحذرتها من الرد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More