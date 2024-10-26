مراسم تشييع الرائد الشهيد محمد فرحات... ونقل جثمانه الى رشعين - زغرتا

أقيمت مراسم تشييع الرائد الشهيد محمد سامي فرحات، الذي استشهد بتاريخ 23 تشرين الاول 2024، بعد استهدافه من قبل العدو الإسرائيلي أثناء تنفيذ عملية إخلاء جرحى في خراج بلدة ياطر – بنت جبيل.



كما ونقل الجثمان الساعة 10:00 صباحًا من المستشفى العسكري المركزي إلى باحة كنيسة مار مارون في رشعين زغرتا، حيث سيوارى الثرى في تمام الساعة 13:00 كوديعة في البلدة المذكورة.