تشييع الصحافي غسان نجار إلى مثواه الأخير في الضاحية

شيّعت قناة الميادين وعائلة الشهيد، الزميل الصحافي المصور غسان نجار إلى مثواه الأخير في الضاحية الجنوبية لبيروت، اليوم السبت.



ويذكر أن الزميل نجار استشهد أمس، في إثر عدوان شنّه الاحتلال "الإسرائيلي" على مقر إقامة الصحافيين في حاصبيا جنوبي لبنان، ومعه الزميل مهندس البث في القناة محمد رضا في العدوان والزميل المصور في قناة المنار وسام قاسم.