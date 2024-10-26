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وقفة في ساحة الشهداء - صيدا استنكارا للعدوان الإسرائيلي الذي يستهدف الأطقم الإعلامية

نُظّمت وقفة في ساحة الشهداء في صيدا، استنكارا للعدوان الإسرائيلي الذي يستهدف الأطقم الإعلامية.