أدرعي: تدمير 130 منصة صواريخ لحزب الله والعثور على عدة شاحنات قذائف

أعلن المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي افيخاي أدرعي "تدمير نحو 130 منصة صواريخ في قصف جوي خلال الأسبوع المنصرم؛ التي أستخدمت لإطلاق القذائف نحو بلدة مجدل كروم والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين".



وافاد بأنه "خلال الأسبوع المنصرم هاجمت طائرات سلاح الجو نحو 130 منصة صاروخية جاهزة للإطلاق حيث أستخدم حزب الله جزء منها لتنفيذ عمليات إطلاق نحو الأراضي الاسرائيلية".



أيضا، كشف أدرعي أن "قوات الفرقة 91 عثرت خلال الأسبوع المنصرم على أربع شاحنات محملة بنحو 160 قذيفة صاروخية جاهزة لإطلاق حيث تمت مصادرتها من قبل القوات، كما كشفت قوات الفرقة 98 في جنوب لبنان عدة منصات صاروخية جاهزة وموجهة نحو الأراضي الاسرائيلية".