أدرعي: تدمير 130 منصة صواريخ لحزب الله والعثور على عدة شاحنات قذائف

#عاجل تدمير نحو 130 منصة صواريخ في قصف جوي خلال الأسبوع المنصرم؛ تدمير المنصة الصاروخية التي أستخدمت لإطلاق القذائف نحو بلدة مجدل كروم والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين
🔸خلال الأسبوع المنصرم هاجمت طائرات سلاح الجو نحو 130 منصة صاروخية جاهزة للإطلاق حيث أستخدم ارهابيو حزب… pic.twitter.com/EdZnZBVpBf
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 26, 2024
#عاجل تدمير نحو 130 منصة صواريخ في قصف جوي خلال الأسبوع المنصرم؛ تدمير المنصة الصاروخية التي أستخدمت لإطلاق القذائف نحو بلدة مجدل كروم والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين
🔸خلال الأسبوع المنصرم هاجمت طائرات سلاح الجو نحو 130 منصة صاروخية جاهزة للإطلاق حيث أستخدم ارهابيو حزب… pic.twitter.com/EdZnZBVpBf