حزب الله يندد بالضربات الإسرائيلية على إيران: تصعيد خطير

دان حزب الله الضربات الإسرائيلية على إيران واعتبرها "تصعيدا خطيرا".



وشدد في بيان على أن الولايات المتحدة تتحمّل "المسؤولية الكاملة" عن الهجوم الذي شنّته اسرائيل.



وجاء في بيان للتنظيم: "يدين حزب الله بشدة العدوان الصهيوني الغادر على الجمهورية الإسلامية في إيران ويعتبره تصعيدا خطيرا على مستوى المنطقة برمّتها".



واعتبر الحزب أن الولايات المتحدة تتحمّل "المسؤولية الكاملة عن المجازر والمآسي والآلام" التي تتسبب بها إسرائيل.