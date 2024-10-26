أدرعي: الجيش الإسرائيليّ يكشف ويدمر منشأة استراتيجية تحت أرضية لحزب الله في جنوب لبنان

#عاجل من خلال 400 طن من المتفجرات: قوات جيش الدفاع تكشف وتدمر منشأة استراتيجية تحت أرضية لحزب الله في جنوب لبنان
🔸تخوض قوات لواء المظليين التي تعمل تحت قيادة الفرقة 98 القتال في منطقة وعرة وجبلية في جنوب لبنان فوق وتحت الأرض.
🔸خلال عملية مشتركة مع وحدة يهلوم الهندسية وأعمال… pic.twitter.com/hnZMC0qEC2
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 26, 2024
#عاجل من خلال 400 طن من المتفجرات: قوات جيش الدفاع تكشف وتدمر منشأة استراتيجية تحت أرضية لحزب الله في جنوب لبنان
🔸تخوض قوات لواء المظليين التي تعمل تحت قيادة الفرقة 98 القتال في منطقة وعرة وجبلية في جنوب لبنان فوق وتحت الأرض.
🔸خلال عملية مشتركة مع وحدة يهلوم الهندسية وأعمال… pic.twitter.com/hnZMC0qEC2