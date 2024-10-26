أدرعي: الجيش الإسرائيليّ يكشف ويدمر منشأة استراتيجية تحت أرضية لحزب الله في جنوب لبنان

#عاجل من خلال 400 طن من المتفجرات: قوات جيش الدفاع تكشف وتدمر منشأة استراتيجية تحت أرضية لحزب الله في جنوب لبنان



🔸تخوض قوات لواء المظليين التي تعمل تحت قيادة الفرقة 98 القتال في منطقة وعرة وجبلية في جنوب لبنان فوق وتحت الأرض.



🔸خلال عملية مشتركة مع وحدة يهلوم الهندسية وأعمال… pic.twitter.com/hnZMC0qEC2 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 26, 2024

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّ “قوات لواء المظليين، التي تعمل تحت قيادة الفرقة 98 تخوض القتال في منطقة وعرة وجبلية في جنوب لبنان فوق وتحت الأرض”.وقال، عبر اكس: “خلال عملية مشتركة مع وحدة يهلوم الهندسية وأعمال تمشيط نفذت تحت الأرض عثرت القوات ودمرت من خلال 400 طن من المتفجرات منشأة عسكرية استراتيجية تحت الأرض قام حزب الله بإنشائها على مدار السنوات ال-15 الأخيرة.”وأضاف: “لقد احتوى النفق الذي يصل طوله إلى أكثر من كيلومتر ونصف على عتاد استخدمه المخربون للمكوث لفترات طويلة إضافة إلى الكثير من الوسائل القتالية ومنها صواريخ مضادة للدروع وقذائف صاروخية وصواريخ RPG وألغام والعبوات الناسفة.”وزعم أنّه “خلال أعمال التمشيط ودراسة مقر القيادة تحت الأرض خاض المقاتلون اشتباكات مع المخربين وقضوا عليهم”.