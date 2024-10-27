مهمات الدفاع المدني المنفذة منذ مساء أمس حتى صباح اليوم

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، عن مهماتها جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، المنفذة منذ مساء أمس السبت ولغاية الساعة من صباح اليوم الأحد الواقع في ٢٧-١٠-٢٠٢٤:



ضاحية بيروت الجنوبية:



- على أثر غارة إسرائيلية استهدفت ليلاً مبنى على أوتوستراد هادي نصرالله، أخمد عناصر الدفاع المدني النيران التي اندلعت بين ركام المبنى المستهدف.



- على أثر غارة إسرائيلية استهدفت ليلاً مبنى في منطقة برج البراجنة بجانب مستشفى البرج قرب مدرسة الرضا عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق محلات و المبنى المستهدف، وقد تمكنوا من محاصرة النيران والحؤول دون امتدادها الى المحلات التجارية والشقق المجاورة للموقع المستهدف.



محافظة النبطية:



بحث وإنقاذ:



- على أثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة النبطية الفوقا- الحارة القديمة عملت فرق البحث و الإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني على سحب جريح من تحت الأنقاض.



إطفاء:



- على اثر قصف مدفعي على منطقة زغلة-النبطية عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق اعشاب واشجار في المكان المستهدف.



خدمات عامة : تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق.

