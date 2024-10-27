الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الراعي: من المؤسف أن الحرب بين حزب الله وإسرائيل خرجت عن نظامها الدولي

أخبار لبنان
2024-10-27 | 05:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الراعي: من المؤسف أن الحرب بين حزب الله وإسرائيل خرجت عن نظامها الدولي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الراعي: من المؤسف أن الحرب بين حزب الله وإسرائيل خرجت عن نظامها الدولي

اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنه من المؤسف أن الحرب بين حزب الله وإسرائيل خرجت عن نظامها الدولي اذ راحت تحصد أطفالا ونساء ومدنيين عزل ومؤسسات انسانية، قائلا: "فاق عدد القتلى 2500 شخصا من جهة لبنان، بالإضافة الى تدمير كامل للمنازل والمؤسسات، وعشرات آلاف الجرحى، وتهجير ما يفوق الـ1.300.000 مواطن. إننا نصلي ونعزّي أهالي الضحايا، ولا سيما ضحايا الجيش اللبناني، وضحايا الاعلام الذين سقطوا في حاصبيا وهم نيام ليل أمس الأول: غسان نجار ومحمد رضى من تلفزيون الميادين، ووسام قاسم من تلفزيون المنار". 

وفي عظة قداس الأحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، قال الراعي: "يسعدني أن أرحب بكم جميعًا، بعد عودتي من روما حيث تشرّفت بمقابلة قداسة البابا فرنسيس وقدمت له ثلاث وثائق عرضت فيها لقداسته: أولا: الوضع السياسي الراهن في لبنان ومسألة انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ثانيًا: الوضع الإنساني والاجتماعي في ظل العدوان الحاصل على لبنان وقضية النزوح ومواكبة الكنيسة ومؤسساتها له، وثالثًا: بيان القمة الروحية المسيحية - الإسلامية التي انعقدت يوم الأربعاء 16 الحالي في بكركي. وأكد قداسته صلاته الدائمة للبنان وشعبه كما ابدى حرصه الشديد على المحافظة على دور لبنان ورسالته في التعددية والحوار بين الأديان وعلى رسالة المسيحيين فيه". 

وأضاف: "في غمرة التحديات القاسية التي يواجهها لبنان، نشكر الله على نجاح القمة الروحية الإسلامية - المسيحية التي انعقدت في بكركي قبيل توجهنا الى روما. وقد أكدت كسابقاتها على جملة ثوابت وحقائق كانت ولا تزال في أساس الكيان اللبناني بدءًا من وحدة اللبنانيين الراسخة في كنف دولتهم وفي كنف الشرعية الدولية وصولاً الى تضامنهم الإنساني والأخوي الذي يتجاوز كل اختلاف سياسي. وكان اجماع من القادة الروحيين على أن مدخل الحلول لأزماتنا هو انتخاب رئيس للجمهورية يكون حاميا للدستور وضامنا لوحدة اللبنانيين. وفي هذا السياق سوف نتابع مع الإخوة رؤساء الطوائف كافة آليات تحقيق مضمون بيان هذه القمة التي شكلت علامة مضيئة في عتمة هذه الأيام وقد لاقت ارتياحا داخليا وخارجيا خصوصا لجهة تجسيد صورة لبنان الحقيقية بتعددية طوائفه".

وتابع الراعي: "اننا نحيّي مؤتمر باريس الذي انعقد في الرابع والعشرين من هذا الشهر الذي وضع خريطة طريق كحل دبلوماسي للحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله، وقوامها ثلاث نقاط: أولا: وقف إطلاق النار فورا بين حزب الله وإسرائيل. ثانيا: تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701(2006)، وخصوصا انتشار الجيش اللبناني في جنوبي الليطاني. ثالثًا: انتخاب رئيس الجمهورية بأسرع وقت.

وشكر الراعي الدول التي تمثلت في هذا المؤتمر، "على جمع مليار دولار أميركي للبنان، مفصل توزيعها وبشكل تصل الى الموجهة إليهم".

أخبار لبنان

الراعي

الحرب

حزب الله

إسرائيل

LBCI التالي
الجيش تسلّم الشحنة الأولى من هبة الوقود القطرية الثانية
الجيش الإسرائيلي: مقتل 4 جنود إسرائيليين في معارك بجنوب لبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-10-24

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: يمكن إنهاء الحرب على جبهة لبنان لأنه تم القضاء على القيادة العليا لحزب الله

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-24

ماكرون من مؤتمر دعم باريس للبنان: هناك ضرورة لأن يوقف "حزب الله" هجومه على إسرائيل مهما كانت الذريعة والحرب لا يمكن ان تسمح في انتشار الفوضى في لبنان والمناطق المجاورة

LBCI
أخبار لبنان
2024-10-22

باسيل: التيار ليس بوضع تحالف مع الحزب والحرب بدأت بهجوم حزب الله على إسرائيل

LBCI
خبر عاجل
2024-10-22

جبران باسيل لـ"الحدث": الحرب القائمة بدأت بهجوم حزب الله على إسرائيل و"التيار" اليوم ليس في وضع تحالف معه

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:46

مكتب "الأونروا" في لبنان: مدرستنا في برج الشماليّ لم تتعرض لقصف مباشر

LBCI
أمن وقضاء
11:48

لقاء بين الملك الاردني والعماد عون... الملك عبدالله الثاني: الجيش ضمانة الأمن والاستقرار في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
11:41

بعد الإعتداء على تمثال الأمير مجيد أرسلان… بيان للديمقراطيّ اللبنانيّ!

LBCI
أخبار لبنان
09:26

أدرعي: قوات لواء جولاني تكشف عن مستودعات أسلحة تحت الأرض في مناطق وعزة سكنية في جنوب لبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:59

قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيليّ: علينا أن ننجز مهمة التأكد من أنّ حزب الله لم يعد يهدّد الشمال

LBCI
آخر الأخبار
10:21

الوكالة الوطنية: حريق في بلدة مرياطه قضاء زغرتا وطوافات الجيش تتدخل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:09

الميدان مشتعل... إليكم آخر المستجدات في الجنوب

LBCI
آخر الأخبار
08:47

مركز عمليات طوارئ الصحة: ارتفاع حصيلة الغارة على حارة صيدا إلى 8 شهيدًا و25 جريحًا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:18

إستهداف شقة في حارة صيدا ومنزل في بلدة عربصاليم... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:16

إستهداف مجموعة من الشبان في بعلبك كانوا يتفقدون مكان إستهداف سابق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:14

الإعتداءات الإسرائيلية مستمرة... إليكم آخر المستجدات من النبطية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:11

تَواصل الإعتداءات الإسرائيلية على قرى قضاءي صور وبنت جبيل...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:09

الميدان مشتعل... إليكم آخر المستجدات في الجنوب

LBCI
أخبار دولية
08:03

مكتب وزير الدفاع الإسرائيليّ: غالانت أبلغ أوستن بنجاح الضربات الإسرائيلية على إيران

LBCI
أخبار لبنان
07:21

وصول دفعة مساعدات جديدة من باكستان الى مطار بيروت

LBCI
أمن وقضاء
07:06

عمليات رفع الانقاض من موقع استهداف الصحافيين في حاصبيا

LBCI
أخبار دولية
06:25

نتنياهو: إسرائيل ضربت بقوة قدرات إيران الدفاعية وقدرات إنتاج الصواريخ

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
05:58

رسالة جديدة من أدرعي الى الصحافيين الذين شاركوا في الجولة في سنتر الساحل

LBCI
أخبار لبنان
17:23

أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا

LBCI
أخبار لبنان
09:26

أدرعي: قوات لواء جولاني تكشف عن مستودعات أسلحة تحت الأرض في مناطق وعزة سكنية في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
06:29

أدرعي لسكان هذه المناطق في الجنوب: لاخلاء منازلكم فورًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

لهذا السبب شُيّع الرائد محمد سامي فرحات في كنيسة مار مارون في زغرتا

LBCI
خبر عاجل
02:37

أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية لانتاج وتخزين وسائل قتالية في الضاحية الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
09:49

القناة 12 الإسرائيلية: مقتل 22 جنديا وضابطا في الجيش الإسرائيلي بمعارك جنوب لبنان وغزة خلال الأسبوع الأخير

LBCI
خبر عاجل
07:42

أدرعي: قضينا على قائد قطاع بنت جبيل وخليفته في حزب الله

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More