الجيش تسلّم الشحنة الأولى من هبة الوقود القطرية الثانية

أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، أن الجيش اللبناني تسلّم الشحنة الأولى من هبة الوقود القطرية الثانية التي قدمتها دولة قطر مشكورة وصندوق قطر للتنمية، بهدف دعم قدرات المؤسسة العسكرية لمواجهة الصعوبات في المرحلة الراهنة.