عودة: لبنان المتروك لمصيره سيقوم من كبوته

رأى متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة، أن "لبنان المتروك لمصيره سيقوم من كبوته لا محالة بفضل من تبقى من أبنائه الواضعين رجاءهم في الرب، غير يائسين من خلاصهم وخلاص بلدهم".وقال عودة في عظة الاحد: "ما أحوجنا في لبنان إلى الإيمان الحقيقي بالله، وإلى الثقة التامة والرجاء بما سيقدمه لنا".واضاف: ""لا تخف، آمن فقط". هذا ما يطلبه منا الرب الذي لا يرذل القلب المتخشع والمتواضع، كما فعل مع النازفة الدم".