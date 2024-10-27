"حزب الله" يبارك للشعب الفلسطينيّ عملية تل أبيب: ماضون على خطّ المقاومة والجهاد حتى تحقيق النصر

بارك "حزب الله" للشعب الفلسطينيّ عملية تل أبيب "البطولية ضد جنود الاحتلال".



وقال في بيان: "نبارك لشعبنا الفلسطينيّ المظلوم ولفصائل وحركات المقاومة الفلسطينية عملية تل أبيب البطولية ضد جنود الاحتلال من وحدة 8200، ونتقدم بالتهنئة والتبريك لعائلة الشهيد البطل المقاوم الذي أثبت مجددًا بدمه وشجاعته وإيمانه عظمة هذا الشعب المقاوم وصلابته وعزيمته في مواجهة الاحتلال."



واعتبر أنّ "هذه العملية ومثيلاتها بكافة الأساليب والأشكال الممكنة تعبير حيّ عن إرادة هذا الشعب وقدرته وردّة فعل حقيقية وطبيعية على الاحتلال والعدوان والمجازر".



وشدّد على أنّهم "على ثقة أنّ الشعبي الفلسطينيّ واللبنانيّ وسائر شعوب منطقتنا وحركات المقاومة فيها الفخورة اليوم بهذه العملية البطولية ماضون على خطّ المقاومة والجهاد حتى تحقيق النصر وإزالة كابوس الاحتلال".