أدرعي: قوات لواء جولاني تكشف عن مستودعات أسلحة تحت الأرض في مناطق وعزة سكنية في جنوب لبنان

#فيديو قوات لواء جولاني تكشف مستودعات أسلحة تحت الأرض في مناطق وعزة وسكنية



🔸تواصل قوات لواء جولاني أنشطتها في منطقة جنوب لبنان حيث قضت القوات خلال الأسبوع المنصرم على عشرات المخربين وداهمت بنى ارهابية فوق وتحت الأرض حيث عثرت في داخلها على كمية كبيرة من الذخيرة والوسائل… pic.twitter.com/UZ9VxalL5y — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 27, 2024

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّ "قوات لواء جولاني تكشف عن مستودعات أسلحة تحت الأرض في مناطق وعزة سكنية في جنوب لبنان".ولفت عبر "اكس" أنّ "قوات لواء جولاني تواصل أنشطتها في منطقة جنوب لبنان، حيث "قضت" القوات خلال الأسبوع المنصرم على عشرات المخربين وداهمت بنى فوق وتحت الأرض حيث عثرت في داخلها على كمية كبيرة من الذخيرة والوسائل القتالية".وزعم أدرعي أنّه "في احدى عمليات المداهمة عثرت القوات على مستودع أسلحة تحت الأرض تم اخفائه داخل منطقة وعرة وجبلية حيث عُثر داخل المستودع على صواريخ مضادة للدروع وقذائف هاون ورشاشات وبنادق كلاشنيكوف".