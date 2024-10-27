مكتب "الأونروا" في لبنان: مدرستنا في برج الشماليّ لم تتعرض لقصف مباشر

أفاد مكتب "الأونروا" في لبنان أنّ المدرسة التابعة للأونروا في برج الشماليّ لم تتعرض لقصف مباشر ولم تُستهدف، ولم يتم تأكيد وقوع إصابات داخلها.وقال: "سنقوم بنشر المزيد من المعلومات بمجرد أن يسمح الوضع لإجراء تقييم آمن."