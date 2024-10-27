حوادث الحرائق تطالُ اكثرَ من منطقةٍ في لبنان

لا يزال الحريقُ في أحراجِ بلدة البيرة في الشوف مستمرًا منذ ليل أمس، حيث إتسعت رقعةُ الحريق الذي يطالُ المزروعات المحيطة.وامتدّ الحريقُ إلى منطقتَين مجاورتين. في حينٍ تعمل طوّافةٌ تابعةٌ للجيش اللبناني على إهمادِ النّيران.وفي بساتينِ الزيتون المحاذيةِ لبلدة مرياطه في زغرتا، اندلع حريقٌ كبير، وانتشرت ألسِنةُ اللَهب بشكلٍ سريع بفعلِ الرياح، ما استدعى تدخلاً سريعاً من عناصرِ الدفاع المدني مدعومةً بطوافاتٍ من الجيش اللبناني والأهالي، للسيطرةِ على النار ومنعِ امتدادها لجهةِ المنازل.